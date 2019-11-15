İstanbul'da başörtülü kadınlara çirkin saldırı!

İstanbul'da kimliği belirsiz bir kadın, yolda yürüyen başörtülü kadınlara aniden saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadınların suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul, Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.

TARTIŞMA YARATTI

Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti. Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BEN CUMHURİYET KADINIYIM"

Genç kadınlara saldıran kişinin "Ben Cumhuriyet kadınıyım" ifadelerini kullanarak fiziki temasta bulunduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanığı Süleyman Ekingen yaşananları anlattı;

"Olay esnasında biz rutin çalışıyorduk. Sonradan kamera görüntülerine baktığımızda gördük. Çevrede birkaç dostumuzdan da İslami giyimlerinden dolayı öğrendiğime göre hakarete uğrayıp darp edildiğini söylediler. Emniyet şu an ilgileniyor. Hanımefendilere yardımcı olduk. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı hiç kimsenin şiddet görmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.