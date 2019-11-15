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'de başörtülü kadınlara saldıran kadın gözaltına alındı

Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran kadın gözaltına alındı

15.11.2019, 20:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

"Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı."

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