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Katliamdan son anda kurtuldular

Katliamdan son anda kurtuldular
Giriş Tarihi: 15.11.2019

İbrahim ve ’nin 12 yaşındaki çocukları Y. katliamdan dakikalar önce evden ayrılmıştı. Ölen ’nin babası ise olay sırasında yan odada üzerini değiştiriyordu

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde Murat Akkeçe'nin, biri kadın 4 akrabasını silah ve tüfekle vurarak öldürdüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Katliamdan son anda kurtulan 12 yaşındaki çocuğun olaydan dakikalar önce okula gitmek için evden ayrıldığı, bir kişinin de üzerini değiştirmek için eve girdiği ve olay sırasında evde olduğu ortaya çıktı. Katliamdan hemen önce, ölenlerden Erol Akkeçe'nin babası Mustafa Akkeçe üzerini değiştirmek için eve girdi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Silah seslerini duyup tekrar dışarıya çıkan Mustafa Akkeçe, yerde kanlar içinde yatan oğlu ve akrabalarını görünce şok geçirip olduğu yere yığıldı. Katliamdan kurtulan bir diğer ismin de İbrahim ve Döndü Akkeçe'nin diğer çocukları 12 yaşındaki Y. olduğu ortaya çıktı. Olaydan dakikalar önce okula gitmek için evden ayrılan küçük çocuğun dakika farkıyla katliamdan kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan karısı hakkında yaptıkları dedikodu yüzünden 4 akrabasını öldürdüğünü itiraf eden Murat Akkeçe, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEVAL KONURALP

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