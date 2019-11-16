Ailesini toprağa verdi

Kiraz’da akrabaları Murat Akkeçe’nin kurbanı olan aynı aileden 4 kişi toprağa verildi. O sırada okulda olduğu için katliamdan kurtulan evin en küçük oğlu Yasin Akkeçe cenazede gözyaşlarına boğuldu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, evlerinde akrabaları Murat Akkeçe'nin, silahlı saldırısı sonucu öldürülen İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe'nin (40) cenazeleri dün toprağa verildi. Olay sırasında okulda olması nedeniyle hayatta kalan çiftin diğer oğlu 12 yaşındaki Yasin Akkeçe ise ailesinin tabutları önünde gözyaşı döktü. Cenazelerin defnini izleyen Yasin Akkeçe'yi akrabaları, mahalle sakinleri ve Belediye Başkanı Saliha Özçınar teskin etmeye çalıştı. Dede İbrahim Akkeçe, cinayetin neden olduğunu anlayamadığını belirterek, "Herkesin arazisi belli, nedenini ben de bilemiyorum. Anlam da veremiyorum. Miras veya arazi anlaşmazlığı diye de bir şey yok" dedi.

SEVAL KONURALP