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’de slogan atan gençlere küfür eden iş insanı gözaltına alındı

Anıtkabir’de slogan atan gençlere küfür eden iş insanı gözaltına alındı

16.11.2019, 15:15

'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.A, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.

Başikele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

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