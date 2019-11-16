Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı.
Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran provokatör kadın daha önce de aynı saldırıda bulunmuş!
DHA
Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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