  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

16.11.2019, 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019,12:22

'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.

Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi!
OLAY
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı.

Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran provokatör kadın daha önce de aynı saldırıda bulunmuş!

Hükümetten başörtülü kadınlara yapılam saldırıya sert tepki
Görgü tanığı başörtülü kızlara yumruklu saldırı anını anlattı

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN