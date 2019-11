İzmir’i söğüşlediler

İstanbul’da bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait arsanın satışa çıkarılmasında ikinci bir skandal patlak verdi. AK Partililerin ‘Burayı İzmir Evi yapalım’ önerisi CHP ve İP’lilerce reddedilirken, söz konusu arsanın da yıllardır işgal altında olduğu ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1959 yılında kentten giden öğrencilere yurt yapmak için aldığı İstanbul Beyoğlu'nun göbeğindeki 697 metrekarelik arsayı satışa çıkarmasıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir skandal patlak verdi. AK Partili Meclis üyelerinin satılması yerine burada 'İzmir Evi' açılması talebiyle verdiği önerge, CHP ve İP'lilerin oylarıyla Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonları tarafından reddedilirken, İzmirlinin arsasının işgal altında olduğu ortaya çıktı.



NEW YORK'TAKİ GİBİ



Alınan bilgiye göre, arsanın satış kararının görüşüleceği geçtiğimiz Pazartesi günkü Meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyeleri Erhan Çalışkan ve Hakan Yıldız, bu arsayla ilgili yeni bir önerge verdi. Çalışkan ve Yıldız, buranın 8 kat imar iznine sahip olduğuna ve 5 bin metrekareye yakın bir inşaat alanına sahip olduğuna dikkat çekerek, buraya New York'taki Türk Evi benzeri bir İzmir Evi açılmasını talep etti. Çalışkan ve Yıldız'ın bu kapsamlı önergesi, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonları'na sevk edildi. Bu arada satış için oy çokluğuyla alınan komisyon kararı da yeniden görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Fakat önerge, iki komisyonda da CHP ve İP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.



DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE



Hukuk Komisyonu'nun ret gerekçesinde "Önerge, belediyenin görev ve yetki alanı dışındaki bir yerde bulunan taşınmazın idaresinde ve işletmesinde yaşanabilecek olası güçlükler dikkate alınarak oy çokluğuyla uygun bulunmamıştır" denilmesi dikkat çekti. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki AK Partili üyeler Erhan Çalışkan, Hüsnü Boztepe ve Fatih Taştan ise, ret kararına şerh düştü. AK Partili üyeler, şerh gerekçelerinde bu kararla belediye ve Başkan Tunç Soyer'in Stratejik Palan'da ifade ettiği 'dünya şehri olma' hedefiyle ters düşüldüğüne dikkat çekerek, "Kararda belirtilen gerekçeye baktığımız zaman İstanbul'da bulunan bir taşınmazın idaresinde zorlanacak bir belediyenin Hong Kong, Moskova ve Brüksel'de açmayı düşündüğü temsilcilikleri nasıl yürüteceği konusunda kaygılanmamıza sebep olmaktadır. Bu araziyi 60 yıl önce alan rahmetli Belediye Başkanı Faruk Tunca'yı bugün bile herkes hatırlarken gelecekte Başkan Tunç Soyer'i de tüm İzmirlilerin bu araziyi satan belediye başkanı olarak hatırlayacağını tarihe not ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

DERME ÇATMA DÜKKANLAR



İzmir'in 60 yıl önce aldığı arazinin yıllardır işgal altında olduğu ortaya çıktı. Bu arazide şu an derme çatma bir yapı içerisinde söğüşçü ve kebapçının faaliyet gösterdiği görüldü. Arsa üzerindeki yerleri fotoğraflayan AK Partili Yıldız, "Yıllarca unutmuşlar. Şimdi de yangından mal kaçırırcasına 'satalım' deniliyor. Buradaki işyerleri kira ödüyor mu, ödüyorsa kime ödüyor? Bir ihale yapıldı mı diye araştırılmıyor. Burada işgalciler varsa, çıkarılmaya çalışılmıyor. Başkan Soyer demiyor mu 'Brüksel, New York, Moskova gibi yerlerde ofis açacağım' diye. Komisyonun bu iş için öne sürdüğü gerekçe ile bunları nasıl açacaksın? Maalesef trajikomik bir oyun izliyoruz. Arsanın satılması ayrı bir durum, üzerindeki işgalciler ayrı bir durum, belediye yönetiminin satış gerekçeleri bambaşka bir durum" ifadelerini kullandı.





HURDALARIN İÇİNDE ATATÜRK BÜSTÜ



Arsa üzerindeki bahçe benzeri bir alandaki hurdalar da dikkat çekti. Bu hurda ve döküntlerin arasında da bir Atatürk büstü olduğu anlaşıldı. Manzarayı fotoğraflayan AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız, arsanın hemen karşısında Sheraton gibi birçok değerli yapı bulunduğunu ve biraz ileride de Koç ailesinin açtığı bir sergi salonunun yer aldığını söyledi. Arsanın içindeki hurda ve döküntülerin arasında bir Atatürk büstü görünce çok üzüldüğünü belirten Yıldız, "Başka yerde böyle bir manzara olsa CHP'li arkadaşlar serzenişte bulunur ama İzmir Büyükşehir'e ait arsanın içindeki büst bu halde" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

AK Partili meclis üyeleri Hakan Yıldız ile Erhan Çalışkan, söz konusu arsa ile ilgili önerge vermişti