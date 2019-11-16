‘Kıbrıs milli davamız’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 36. kuruluş yıldönümünü kutlarken, Fatih Sondaj Gemisi de Doğu Akdeniz'deki yeni lokasyonu Magosa-1'e geçerek sondajına başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 36. kuruluş yıldönümünü kutlarken, Fatih Sondaj Gemisi de Doğu Akdeniz'deki yeni lokasyonu Magosa-1'e geçerek sondajına başladı. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



OMUZ OMUZA İLERLİYORUZ



Başkent Lefkoşa'daki törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay, Atatürk Anıtı özel defterine yazdığı yazıda "Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan KKTC, Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir" ifadelerine yer verdi.