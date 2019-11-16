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Mardin’de ’li 3 belediyeye yeni görevlendirme

Mardin’de HDP’li 3 belediyeye yeni görevlendirme

16.11.2019, 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019,09:56

Mardin’in Savur, ve Mazıdağı ilçelerinin ’li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı. 3 ilçe belediyesine yeni görevlendirme yapıldı.

Mardin'in HDP'li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.
Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

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