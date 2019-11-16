Polisi aracıyla sürükledi

İzmir'de, kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı.

İzmir'de, kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı. Polisin sürüklenişi güvenlik kamerasına yansırken 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu tutuklandı.



4 SAATTE YAKALANDI



Olay, dün gece Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. 35 SZ 966 plakalı otomobilin sürücüsü Kolaylıoğlu, polis ehliyetini isteyince kaçmak için manevra yaptı. Sürücüyü durdurmak isteyen polis memuru kaputa asılınca sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savruldu. Sürücü Kolaylıoğlu ise kaçtı.



DOSYASI SUÇ DOLU



Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Kolaylıoğlu, olaydan 4 saat sonra polis ekiplerince yakalandı.



0.87 promil alkollü çıkan Kolaylıoğlu'nun çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu mahkemece tutuklandı.