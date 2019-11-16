Yine siyanürlü katliam

İstanbul’da kuyumculuk yapan Bahattin Delen, girdiği bunalım sonucu, karısı Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki oğlu Ali’yi siyanürle zehirledikten sonra canına kıydı

İstanbul ve Antalya'da iki ailenin evlerinde siyanürden zehirlenerek yaşamlarını yitirmesinin ardından bir katliam haberi de yine İstanbul'dan geldi. Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Acı olay dün sabah 06.45'te Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'üncü katındaki 8 numaralı dairede yaşandı. Apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen'in (38) cansız bedenini görüp, polisi aradı.



KOMŞULAR FARK ETTİ



Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu.



YARDIM İSTEYECEKTİ



Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI



Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahattin Delen'in, Kuyumcukent'teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve birtakım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir" denildi.



BAKANLIK KOMİSYON KURDU



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür ölümleriyle ilgili, "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığın birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duyduğu bildirildi. Bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin, durumu daha hassas bir noktaya çektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız."