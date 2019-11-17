AK Parti İzmir örgütü kampa girdi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Çeşme'de gerçekleştirilen kamp sürüyor. Öte yandan programda 31 Mart sonrasında yapılması gereken çalışmalar, izlenecek yeni yol haritasına dair fikir alışverişinde bulunuluyor.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Çeşme'de gerçekleştirilen kamp sürüyor. Ev sahipliğini İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yaptığı 'Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti' başlığıyla düzenlenen 3 günlük kampta genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, yöneticiler ve partililer önemli mesajlar veriyor. Öte yandan programda 31 Mart sonrasında yapılması gereken çalışmalar, izlenecek yeni yol haritasına dair fikir alışverişinde bulunuluyor.