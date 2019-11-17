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'dan 'a cesaret ödülü!

Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!

17.11.2019, 12:01

Hain terör örgütü ’nın yuvası haline gelen , örgütün siyasi kolu olan ’nin eski Eş Genel Başkanı ’a ‘2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü’ verdi. Ödülün ’li tarafından duyurulması dikkat çekti.

Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdi.

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a verilen ödülü eşi Başak Demirtaş aldı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DUYURDU!
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019'un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş'a verildi" ifadelerini kullandı.

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