Aziz Kocaoğlu yine sözünde durmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, parti içi yarışa müdahale etmeyeceğini, oturduğu mahalleden delege bile olmayacağını, bu konuyu ilgililerle de konuştuğunu söylemişti. Ancak Kocaoğlu, Urla Altınbaş Mahallesi'nde beyaz listeden ilçe delegesi seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, parti içi yarışa müdahale etmeyeceğini, oturduğu mahalleden delege bile olmayacağını, bu konuyu ilgililerle de konuştuğunu söylemişti. Ancak Kocaoğlu, Urla Altınbaş Mahallesi'nde beyaz listeden ilçe delegesi seçildi. CHP Urla'da dün delege seçimleri gerçekleşti. Birçok mahallede çift liste yarıştı. Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve arkadaşları beyaz listeyle seçime girerken, muhalifler mavi listeyi tercih etti. Beyaz liste seçimin kazananı olurken, Bornova'dan Urla'ya taşınan Kocaoğlu, Altıntaş Mahallesi'nden delege seçildi.