İstanbul’da pompalı dehşet

İstanbul'un Pendik ilçesinde kendisine kız vermedikleri için tartıştığı akrabalarının marketini pompalı tüfekle basan A.E, dehşet saçtı.

İstanbul'da A.E, kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı akrabalarının marketine pompalı tüfekle geldi. Art arda tetiğe basan A.E'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz yaralandı.



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Silahlı şahıs olay yerinden gözaltına alınırken çevredekiler de şahsa saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbede nedeniyle polis biber gazı kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. O sırada olay yerinde olan bir kadının kucağındaki bebek de biber gazından etkilendi. Bebeğe ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.