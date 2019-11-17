Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu savaşında tarafını seçti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavgada tarafını seçti. BİRKONFED'in "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programa katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na Canan Kaftancıoğlu eşlik ederken Ekrem İmamoğlu ise toplantıya katılmadı. Bu durum, CHP içindeki liderlik savaşının geldiği boyutu da gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'daydı. CHP lideri BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programa katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu programda yaptığı konuşmada, "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten daha kolaydır. Devlette herkesin görevi belli. Herkesin görevi tanımlanmıştır. Herkes görevini yaptığı sürece dünyanın en kolay işlerinden birisi devleti yönetmektir." ifadelerini kullandı.

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin hemen ardından başlayan iktidar mücadelesi göz önüne alındığında Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri oldukça dikkat çekiciydi.

KAFTANCIOĞLU YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Diğer yandan, toplantıda dikkat çeken bir diğer konu ise Kılıçdaroğlu'nun programa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gelmesi oldu. CHP liderinin, yanından bir an olsun ayrılmayan Kaftancıoğlu ile sık sık sohbet ettiği gözlendi.

Ancak toplantıda gözler bir başka ismi aradı... Geçtiğimiz günlerde "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitap nedeniyle Canan Kaftancıoğlu ile medya üzerinden polemiğe giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmadı.

LİDERLİK SAVAŞININ GELDİĞİ BOYUT

Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanı'nın yer aldığı bir programda hazır bulunmaması, CHP içindeki liderlik savaşının geldiği boyutu da gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz gün Londra'da çeşitli temaslarda bulunan, yurda döner dönmez de dün Küçükçekmece Gölü havzasındaki Bathonia arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun programına katılmaması dikkat çekti.

KİTAP GERİLİMİ

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın yerel seçim sürecini anlattığı, 'Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi' kitabı CHP içindeki liderlik savaşının kamuoyu önüne taşınmasına neden olmuştu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kitapta CHP Genel Merkezi ve İl Başkanlığı'nın hakkının teslim edilmediğini ima ederek Özkan'ı hedef alan sert bir mesaj paylaşmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise yakın çalışma arkadaşı Necati Özkan'ın yanında saf tutarak, CHP Genel Merkezi ve Kaftancıoğlu'nun karşısında konumlanmıştı.