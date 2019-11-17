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MSB açıkladı: o teröristi yakaladı

MSB açıkladı: MİT o teröristi yakaladı

17.11.2019, 16:56 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019,17:14

’da patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan / terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist ’in başarılı operasyonu ile yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.

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