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Pusulalar yırtıldı Buca ’yi polis bastı

Pusulalar yırtıldı Buca CHP’yi polis bastı
Giriş Tarihi: 17.11.2019

'daki delege seçimlerinde ’ın desteklediği kırmızı liste ile Meclis üyesi ’ın beyaz listesi yarıştı. Sayım başlarken içeri giren bir kişi beyaz pusulaları yırtınca ortalık karıştı, polis müdahale etti.

CHP'nin delege seçimlerinde kargaşa bitmiyor. Buca Menderes Mahallesi'nde dün yapılan delege seçimlerinde de olay çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakın hareket ettiği belirtilen Meclis Üyesi Özkan Yorulmazbaş'ın kırmızı listesi ile Meclis Üyesi Serkan Kalmaz'ın beyaz listesi yarıştı. Sayım başlarken içeri giren bir kişi beyaz pusulaları yırtınca ortalık karıştı. Olay yerine polis geldi. Yapılan sayımda Özkan'a yakın olan kırmızı listenin seçimi kazandığı açıklandı.

SKANDAL ANKARA'DA

Öte yandan CHP'nin Buca Seyhan Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde yaşanan skandal genel merkeze taşınıyor. Kereste depolarında, tamir atölyelerinde, mezbelelik binalarda oturuyor gösterilen 8 partiliye, mahallede oy kullandırılmış ve burada seçimi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile İl Başkanı Deniz Yücel'e yakın isimlerin çıkardığı beyaz liste 6 oy farkla kazanmıştı. Partililerin itirazı üzerine ilçe başkanlığı bu mahalledeki seçimi iptal etmiş ancak Deniz Yücel başkanlığındaki il yönetimi bu iptali durdurmuştu. Şimdi il yönetimi, prosedür gereği bu kararını ilçe başkanlığına bildirecek. İlçe başkanlığı da durumu itirazda bulunan partililere tebliğ edecek. Aldığım bilgilere göre, partililer tebligatı aldıktan sonra bunu genel merkeze taşıyacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bu skandala el koyması çağrısında bulunuyorum.

KONAK'TA 'SANDIK' KRİZİ ÇIKTI

CHP Konak İlçe eski Başkanı Ali Yılmaz, kendilerine bildirilen saatte bazı mahallerde sandık kurulmadığını söyledi. Atilla Mahallesi'nde 16.00'da kurulması gereken sandığın sabah saatlerinde kurulduğunu ve baskın seçim yapılmaya çalışıldığını öne süren Yılmaz, "Muhtar başkasının yerine imza atıyor. Akdeniz, Altınordu, Ali Reis, Bozkurt gibi mahallelerde sandık kurulmadı. Ortada ne görevli var ne de sandık. İptal mi ettiler, yapıp gittiler mi bilmiyoruz" dedi.

GRUŞÇU TEPKİ GÖSTERDİ

Eski İlçe Başkanı Ali Yılmaz'ın iddialarını yalanlayan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise, "Sulh içerisinde geçen seçimlerimizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Seçimler usulen uygun, her mahalleye sandık konuldu. Kendisi Atilla Mahallesi'nde bozgunculuk yapıp seçimi provoke etmeye çalışmış. Arkadaşlarımız müsaade etmemiş. Yanında getirdiği Lütfü Türker ile beraber sahte imza attırmaya çalışarak seçimi iptal ettirmeye çalışmış" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

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