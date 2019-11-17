‘Tehditlere teslim olacak ülke değiliz’

Başkan Erdoğan, İstanbul’da katıldığı açılışta, “Türkiye ucuz numaralarla, tehditlerle, baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir” dedi. Erdoğan, gündemdeki EYT tartışmalarıyla ilgili de, “Tutturmuşlar erken emeklilik diye. İskandinav ülkelerinin çoğu bundan battı. Bu hesap yanlış hesaptır. Seçim kaybetsek de bu işte yokum” ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut örneklerinin sosyal güvenlik sisteminde yaşandığını dile getiren Erdoğan, özetli şunları söyledi: İşçi, memur, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Elektronik devlet uygulamalarıyla da geçmişte fiziki mekanlarda ve kağıt üzerinde yürütülen pek çok hizmet elektronik ortama taşındı.



EMEKLİ MAAŞLARI 4 KAT ARTTI



Emekli maaşlarını 4 kat artırdık. Emeklilere kurban ve ramazan bayramlarında biner lira ikramiye vermeye başladık. Yurt dışında çalışan vatandaşların sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylığı gösterdik. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık karnesi, yeşil kart gibi uygulamalara son verdik. Artık vatandaş istediği hastaneden sağlık hizmeti alabilmektedir. Elektronik reçeteyle yanlış ilaç sorunu ortadan kalktı. Ödeme listesindeki ilaç sayısı iki kat arttı. Evde sağlık hizmetlerinde dünyada eşine az rastlanır seviyedeyiz. Tüp bebekten kalıtsal hastalık tedavisine kadar pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık. Aktif sigortalı sayısı 21 milyon 410 bin oldu.



MİLLET İNANDI MI BAŞARIR



Son Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır. Bazı çevrelerin YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlaması saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir. Terör koridoru kurma çabası, bizi kendi sınırlarımız içinde hapsetme projesinin bir ürünüdür. Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir.



'FAİZLER İNDİ, DAHA DA İNECEK'



Faizlerin yüzde 30-40'lara doğru gittiğini de hatırlatan Erdoğan, "Ne oldu? Merkez Bankası başkanını görevden aldık, yeni başkanımızla faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Ve enflasyon tek haneli rakama inecek 2020'de" dedi.



'SEÇİM KAYBETSEK BİLE YOKUM'



Başkan Erdoğan, gündemdeki EYT tartışmalarıyla ilgili de, şunları söyledi:

"Tutturmuşlar bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bunu dolayanlar bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeyde asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizde bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde."



BİZİM ARTIK IMF İLE İŞİMİZ YOK



AK Parti göreve geldiğinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bunu sıfırladık, artık bizim IMF ile işimiz yok. Merkez Bankası'nın döviz rezervi şimdi 105-16 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık, tekrar oralara çıkacağız" dedi.