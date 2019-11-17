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’nin melekleri “iyiliğe” uçtu

THY’nin melekleri “iyiliğe” uçtu
Giriş Tarihi: 17.11.2019

kabin memurları, kendi aralarında 8 yıl önce kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu.

Türk Hava Yolları kabin memurları, kendi aralarında 8 yıl önce kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu. THY ekibi, başkent Darüsselam'da yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı, defter, kalem, oyuncak, gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemesi dağıttı. Yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren ekip, çocuklarla oyunlar oynayarak mutluluklarına da ortak oldu.

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