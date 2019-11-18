AFRİN, Türk eliyle yeniden ayağa kalktı

ZEYTİN Dalı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından Türkiye tarafından yeni yatırımlar yapılan Suriye'nin Afrin bölgesinde sağlık merkezleri ve futbol sahaları inşa edildi, ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı.

ZEYTİN Dalı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından Türkiye tarafından yeni yatırımlar yapılan Suriye'nin Afrin bölgesinde sağlık merkezleri ve futbol sahaları inşa edildi, ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı. Terör örgütünün zarar verdiği yollar, camiler ve okulların onarıldığı bölgede, su şebekeleri döşendi ve halka atölyeler kuruldu. Afrinli Ali Hamro, "Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Çok teşekkür ederiz" dedi.