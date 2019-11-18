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'da eğitim gördüğü okulun müdürü görevden alındı

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü görevden alındı

18.11.2019, 12:11

Milli Eğitim Bakanlığı (), 'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır."

AA

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