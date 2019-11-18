Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır."
AA
Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü görevden alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.