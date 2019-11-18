Başkan Erdoğan, İzmir'e geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere cuma günü İzmir’e gelecek. Kesin olmayan programa göre Erdoğan'ın, Ege Üniversitesi içinde yapımı tamamlanan camiyi açacağı, Çandarlı Otoyolu incelemesinde bulunacağı ve il başkanlığı ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İzmir'e gelecek. Kesin olmayan programa göre Erdoğan'ın, Ege Üniversitesi içinde yapımı tamamlanan camiyi açacağı, Çandarlı Otoyolu incelemesinde bulunacağı ve il başkanlığı ziyaretinde bulunacağı öğrenildi. Erdoğan'ın programı önümüzdeki günlerde netleşecek. IHA