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Dışişleri Bakanı 'ndan mutabakat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan mutabakat açıklaması

18.11.2019, 20:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019,20:02

Dışişleri Bakanı : ve mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD ile yapılan mutabakat hakkında açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız." açıklamasında bulunurken, "İsrail'in desteklediği Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler terör devleti kurmak istedi. Biz bunu bozduk." dedi.

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