El Bab saldırısının failini MİT yakaladı

Önceki gün kent merkezinde düzenlenen saldırıda 18 sivil vatandaş yaşamını yitirmişti. El Bab halkı, dün düzenlediği gösteriyle terör saldırısını protesto etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG'li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab halkının 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesi ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği belirtildi.