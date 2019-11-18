Kızların yüzde 99’u okullu oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen ‘haydi kızlar okula, ana-kız okuldayız’ projeleriyle birlikte geçen yıl ilan edilen okuma-yazma seferberliği amacına ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'haydi kızlar okula, ana-kız okuldayız' projeleriyle birlikte geçen yıl ilan edilen okuma-yazma seferberliği amacına ulaştı. Başkan Erdoğan ile birlikte canlı yayında 'okuma-yazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla yola çıkan Emine Erdoğan, kız çocuklarının ışığı oldu. Kız çocuklarının yüzde 99'u okullu oldu, son bir yılda 163 bin kişi okumayazma öğrendi.

67'DEN YÜZDE 105'E

Türkiye'nin 1990'lardan bu yana uyguladığı ancak yeterli başarıyı yakalayamayan kız çocuklarının eğitimi ve okullaşmaları noktasında 4 projeyi himaye eden Emine Erdoğan'ın gayretleri gülümseten bir başarı getirdi. 'İlk emri 'oku' olan bir kitabın rehberliğinde, kız çocuklarının eğitimi, bir sorun olmaktan çıkmalıdır. Bu kapsamda biz okuyup yazmak isteyen herkese, okula gitmesi gereken tüm çocuklarımıza ulaşacağız" diyen Erdoğan'ın öncülüğündeki seferberlik yüzde 105 başarı getirdi.



ORAN GİDEREK ARTTI

2002'de yüzde 67 olan kızların okullaşma oranı 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında yüzde 105'e ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, okullaşma oranı son 16 yılda yüzde 45 arttı. Yürütülen projelerle Türkiye'nin kızları okullu oldu, kızların net okullaşma oranı yüzde 99.80"e yükseldi. Türkiye'nin her ili, ilçesi, hanesi seferberliğe ses verdi. MEB'in teşvikleri de eklenince kızlar artık okullu oldular.

TÜLAY CANBOLAT