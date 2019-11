Makam aracı gitti maaşlar ödenecek

Karşıyaka Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Cemil Tugay, belediyede memur maaşlarına ek ödenen sosyal denge tazminatlarının yatırılmamasıyla ilgili açıklama yaptı. AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu’nun gündeme getirdiği ‘çift makam aracı’ iddiasıyla ilgili Tugay talimatıyla belediyeden yapılan açıklamada, ‘Audi marka makam aracının satıldığı belirtilirken, maaşların da 10 gün içinde yatırılacağı’ vurgulandı

ERHAN GÜLENÇ

İzmir Karşıyaka Belediyesi, tarihinde ilk kez memurlara maaşları ile birlikte ödenen 'sosyal denge tazminatı'nın bu ay yatırılmadığını ortaya koyan manşetimiz büyük yankı uyandırdı. CHP'li Başkan Cemil Tugay, haberimiz ve konuyla ilgili AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nun iddialarıyla ilgili dün bir açıklama yaptı. Başkan Tugay imzasıyla basına yapılan uzun açıklamanın özeti şuydu: Bahse konu olan makam aracı satıldı, memur maaşları da 10 gün içinde yatırılacak...

Aslında Tugay, haberimize ve Çiftçioğlu'nun iddialarına dünkü haberimizden önce de cevap verebilirdi. Çünkü gazetecilik ilkeleri gereği kendisini aramış ve not bırakmıştım. Fakat geri dönmedi.



Gelelim dün Tugay'ın talimatıyla Karşıyaka Belediyesi adına yapılan açıklamaya...



Açıklamada benim köşe yazımda dile getirdiğim, memurların 2 bin 900 liralık 'sosyal denge tazminatı'nın bu ay yatırılmadığı doğrulandı ve bu ödemenin en geç 10 gün içinde yapılacağı belirtildi.



'MAKAM ARACI SATILDI'

AK Parti İlçe Başkanı Çiftçioğlu, belediye çalışanlarına maaş ödemekte zorlanan Tugay'ın değeri 1 milyon lirayı bulduğu belirtilen Audi marka makam aracı kullandığını ayrıca belediye bünyesindeki Kent A.Ş'ye ait 35 KRS 35 plakalı Volvo marka lüks binek aracını da eşi Öznur Tugay'a tahsis ettiğini söylemişti. Ben de Çiftçioğlu'nun bu sözlerini aktarırken, "Tugay, belediye ve Kent A.Ş'nin durumu ortadayken böyle bir uygulamada bulunuyorsa hakikaten hem personele hem de ilçe halkına çok büyük ayıp ediyor demektir" ifadesini kullanmıştım. Belediyeden yapılan açıklamada bir önceki dönem alınan ve Başkan'ın kullandığı Audi marka lüks aracın satıldığı bilgisi ilk kez açıklandı. Ayrıca, Tugay'ın şu an, Çiftçioğlu tarafından eşine tahsis edildiği ifade edilen Volvo marka otomobili makam aracı olarak kullandığı bildirildi.



'GECİKME 10 GÜNÜ GEÇMEZ'

Açıklamada, belediyedeki memurların maaşlarının tamamı ve ek olarak ulaşım paralarının her ay olduğu gibi zamanında ödendiği belirtilirken, 2 bin 900 liralık sosyal denge tazminatının ödenmemesinin ise İller Bankası'ndan gelen paradaki beklenmedik düşüşten kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu ay İller Bankası'ndan Karşıyaka Belediyesi'ne ödenen miktar alışılagelenin çok düşük oranında tahakkuk etmiş, üstüne yaklaşık yüzde 40 kesintiye maruz kalmış ve beklenenin çok altında gerçekleşmiştir. Buradan kaynaklanan ödenek sıkıntısı nedeniyle, memur toplu iş sözleşme farkları gecikmeli yatırılacaktır. Ancak bu sürenin 10 günü geçmemesi öngörülmüş ve gerekli açıklama sendika temsilcilerine yapılmıştır."

YÜZDE 75'İ ÖDENDİ

Açıklamada belediyeye ait Personel A.Ş. bünyesindeki işçilerin maaşlarının tamamının ödendiği ancak Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının yüzde 75'inin ödendiği, kalan yüzde 25'inin de en kısa sürede ödeneceği ifade edildi. "Karşıyaka Belediyesi'nin geçmiş dönemden gelen borçlar nedeniyle son bir kaç yıldır bazı sıkıntılar yaşadığı herkesin bildiği bir gerçektir" denilen açıklamaya, şöyle devam edildi: "Ancak alınan önlemler bu sıkıntıları aşma yolunda önemli bir mesafe almamızı sağlamış, belediyemizin, çalışanlar, halk, iş ve finans dünyasındaki güvenilirliği her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu süreçte özellikle son 2 ayda yaşanan personel ödemeleri ile ilgili sorunlar bizi en çok üzen konuların başında gelmektedir. Ama personelimizin de çok iyi bildiği gibi ödemelerdeki aksamalar, geçmiş yıllara oranla çok daha az düzeydedir ve yakında tümden ortadan kalkacaktır."



Tugay, kendisinin de makam aracı olarak Volvo marka aracı kullandığını vurguladı.



"ÇİFT ARACI KİMSE İNKAR EDEMEZ"

BAŞKAN Cemil Tugay'ın bu açıklamalarının ardından AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nu aradım ve bu açıklamaları sordum. Tugay'ın Audi marka lüks makam aracından vazgeçmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Çiftçioğlu, "Anlaşılan bizim kararlı muhalefet anlayışımız sonuç vermeye başlamış. Ama aylardır Tugay ailesinin iki araç kullandığı gerçeğini hiç kimse inkar edemez, yalanlayamaz, kapatamaz. İsrafa izin vermeyeceğiz" dedi.

LAF KALABALIĞI YAPIYOR

Açıklamaları hayretle karşıladığını ifade eden Çiftçioğlu, şunları söyledi: "Tugay, bilgi ve belgelere dayanarak ortaya koyduğumuz gerçekleri örtmek ve kendini kurtarmak için her zamanki gibi halkı laf kalabalığıyla aldatmaya çalışıyor. İş bilmezliğine ve sorumsuzluğuna kılıf bulamayacak. Karşıyaka yıllardır CHP yönetiminde ve bunun bedelini ağır ödüyor. Yıllardır hizmetten mahrum. Bizim için önemli olan kişiler değil Karşıyaka'nın geleceğidir. Sayın Tugay bunlara göz yummamızı bekliyorsa daha çok bekler. Tugay, açıklamasında Kent A.Ş'de maaşların tam ödenmediği de itiraf ediyor."