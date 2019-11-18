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Serinhisar Belediye Başkanı ’den istifa etti

Serinhisar Belediye Başkanı CHP’den istifa etti
Giriş Tarihi: 18.11.2019

, haberiyle sarsıldı. Başkanı , partisi CHP'den istifa etti. Haberi doğrulayan Gemi, istifa gerekçesini ise daha sonra açıklayacağını söyledi.

DENİZLİ CHP, şok istifa haberiyle sarsıldı. Serinhisar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, partisi CHP'den istifa etti. Haberi doğrulayan Gemi, istifa gerekçesini ise daha sonra açıklayacağını söyledi.
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