TIME dergisinden PKK/YPG skandalı! Aday gösterdiler

TIME dergisi, her yıl seçtiği "Yılın Kişisi" için bu sene Suriyeli Kürtler adını altında terör örgütü PKK/YPG'yi de aday gösterdi. Derginin internet sitesinden açılan oylama sayfasında, PKK/YPG için "DAEŞ'i yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler" denildi.

TIME dergisinin 1927'den bu yana her senenin son sayısında belirlediği "Yılın Kişisi" için belirlediği adaylar açıklandı. Derginin internet sitesi üzerinden oy verilebilen listede, bu sene "Suriyeli Kürtler" adını altında terör örgütü PKK/YPG de aday gösterildi. Dergi, PKK/YPG için "DAEŞ'i yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler" ifadelerini kullandı.

DİĞER BAZI ADAYLAR

Listede aday gösterilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının önünü açan "Muhbirler", İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Greta Thunberg'in başını çektiği iklim değişikliği eylemcileri, Hong Kong'daki protestocular ve Game of Thrones dizisi gibi isimler ve fenomenler yer alıyor.

YILIN KİŞİSİ NASIL SEÇİLİYOR?

TIME dergisi, iyi ya da kötü anlamda o yıla damgasını vuran isimleri her yıl "Yılın Kişisi" olarak seçiyor ve son sayısında bu kişilere özel kapaklar tasarlıyor. Son yıllarda aday listesi önce internetten oylamaya sunuluyor, sonrasında derginin editörleri finalistler arasından tercihlerini belirliyor.