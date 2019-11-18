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Türk ve Rus askerlerinin 8. ortak kara devriyesi yapıldı

Türk ve Rus askerlerinin 8. ortak kara devriyesi yapıldı

18.11.2019, 14:59

, "Fırat'ın doğusunda Aynularap'ta Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi" şeklinde bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyesi hakkında açıklamada bulundu.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

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