AK Parti İzmir kampı sona erdi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde 'Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti' başlığıyla Çeşme Ilıca'da gerçekleştirilen istişare kampı sona erdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde 'Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti' başlığıyla Çeşme Ilıca'da gerçekleştirilen istişare kampı sona erdi. İl Ana Kademe Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları, İlçe Başkanları, belediye başkanları ve Büyükşehir Grup Başkanvekilinin hazır bulunduğu toplantıya ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Milletvekilleri ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Emre Cemil Ayvalı da katılım sağladı. Kampın son gününde gerçekleştirilen toplantıya ise İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da telefonla bağlandı. İzmir teşkilatına teşekkür eden Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.