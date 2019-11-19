Bir aile yok oldu

Balıkesir Edremit'te bir cami imamı, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında anne ve babasıyla hayatını kaybetti. Eşi ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Balıkesir Edremit'te bir cami imamı, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında anne ve babasıyla hayatını kaybetti. Eşi ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Edremit'ten yola çıkan Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı araç, Çorum- Ankara karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıktaki Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü TIR'a çarptı.

Feci kazada TIR'ın altına giren araçtaki sürücü ile beraberinde bulunan anne Saliha ve baba Yunus Erer hayatını kaybetti, Hanife Erer ise ağır yaralı olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI