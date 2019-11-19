Buca delegesinden teşkilata ‘Taş’ geldi

CHP İzmir örgütündeki delege seçimlerinde şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Buca’da ilçe başkan adayları olarak gösterilen iki isim, üyelerden vize alamadı. Halen il yöneticisi olan Harun Düşenkalkan ile İl Sekreteri Hacer Taş mahallelerinde delege olamadı.

CHP İzmir'deki delege seçimlerinde çok konuşulacak sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buca'da Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel'in başını çektiği ekibin olası ilçe başkan adayları olarak gösterilen iki isim üyelerden vize alamadı. Halen İl yöneticisi olan Harun Düşenkalkan Barış Mahallesi'nde ve İl Sekreteri olan Hacer Taş Gültepe de, Ufuk Mahallesi'nde delege seçilemedi. Gültepe'nin bu mahalledeki delege seçimlerindeki ikinci yenilgisi olduğu belirtildi. Ufuk Mahallesi'nde seçimi Buca Belediye Meclis üyesi Hüseyin Duyan ve arkadaşlarının listesi kazandı. Barış Mahallesi'nde de yine Özkan ve ekibinin karşısında yer alanların hazırladığı liste ipi göğüsledi. Öte yandan kulislerde, Cumartesi günü olaylar çıkan Buca Menderes Mahallesi'ndeki seçimin ise iptal olmasının beklendiği dile getiriliyor.

ERHAN GÜLENÇ