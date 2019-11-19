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Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

19.11.2019, 16:19

, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki toplantısı, saat 15.45'te başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.45'te başladı.

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