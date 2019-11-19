Emine Erdoğan otizmi anlatacak

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Otizm, sağlıklı gebelik konularına karşı farkındalık oluşturmak ve çeşitli açılışlar yapmak için Konya'yı ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Otizm, sağlıklı gebelik konularına karşı farkındalık oluşturmak ve çeşitli açılışlar yapmak için Konya'yı ziyaret edecek. Yarın yapılacak ziyaret kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen beslenmenin otizm üzerine etkileri projesinin tanıtım toplantısına katılacak olan Emine Erdoğan, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.