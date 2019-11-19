Göçmenlere Yunan zulmü

Göçmenler, Yunanistan’dan Türkiye’ye ‘itiliyor’. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin, Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek ve zorla botlara bindirilerek, Türkiye’ye gönderildiği ileri sürüldü.

Avrupa'da mültecilere yönelik baskı politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Dün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin daha Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek Türkiye'ye geri gönderildiği iddia edildi.



ZORLA BOTA BİNDİRİLDİLER



Yunanistan'dan, Ocak ayından bu yana ülkeye kaçak giren 25 binden fazla göçmen, uluslararası anlaşmalara uyulmayarak, zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itildi. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından İl Göç İdaresi'ne götürülen göçmenler Yunan polisinin üzerlerindeki değerli eşyaları da alıp, bota binmek istemeyenleri dövdüğünü ileri sürdü.



YPG KAMPLARINDA BEBEKLER ÖLÜYOR



Belçika'da çocuk haklarıyla ilgili çalışmalar yapan bir örgütün direktörü, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki Hol ve Roj kamplarında beş Belçikalı bebeğin kötü koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. YPG kamplarında binlerce kişinin temel bakım ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde yaşadığına dikkati çeken direktör, "Hol ve Roj kamplarındaki korkunç yaşam koşulları çocukların ölüm nedeni. Belçika hükümetine bu yönde baskı yapılmalı" dedi.