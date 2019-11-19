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Gri kategorideki terörist yakalandı

Gri kategorideki terörist yakalandı

19.11.2019, 18:28

Terör örgütü /'ya yönelik, 'ın ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte, teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalandı.

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