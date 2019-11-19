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'ın kuzeyine hava harekatı! 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

19.11.2019, 11:25

Terör örgütü 'ya bir darbe daha. 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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