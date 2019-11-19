İstanbul’daki arsadan İzmir’e 80 milyon gelebilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 1959 yılında İzmirli öğrencilere yurt yapılması için İstanbul Beyoğlu’nda satın alınan 697 metrekarelik arsanın satışı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Arsaya ‘İzmir Evi’ yapılmasını isteyen AK Partili meclis üyeleri Çalışkan ve Yıldız, “Eğer satılacaksa, 20-25 milyon lira eder. Kat karşılığı verilirse 80 milyon gelir elde edilir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce dönemin belediye başkanı Faruk Tunca tarafından 1959 yılında İzmirli öğrencilere yurt yapılması için İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde satın alınan 697 metrekarelik arsanın satışı ile ilgili tartışmalar sürüyor. 60 yıl sonra satılması planlanan arsanın 'İzmir Evi' yapılmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyeleri Erhan Çalışkan ve Hakan Yıldız, buna rağmen eğer arsa satılacaksa şu an piyasada 20-25 milyon liraya alıcı bulunabileceğini ancak kat karşılığı verildiğinde ise buradaki rezidanslar baz alındığında bu satıştan 80 milyon lira gelir elde edilebileceğini vurguladı.

METİN BURMALI