Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir'de aranan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ile S.Ş.'yi bulundukları adresleri tespit ederek yakaladı.
Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.