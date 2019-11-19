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'de aranan 4 şüphelisi 'de yakalandı

İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

19.11.2019, 15:54

'de, soruşturması çerçevesinde 'de aranan 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ile S.Ş.'yi bulundukları adresleri tespit ederek yakaladı.

Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
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