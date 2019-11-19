Musul ve Basra konsoloslukları yeniden açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'te bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada geçici süre ile kapatılan Musul ve Basra'da başkonsoloslukların yeniden faaliyete geçirileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'te bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada geçici süre ile kapatılan Musul ve Basra'da başkonsoloslukların yeniden faaliyete geçirileceğini söyledi. Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi." Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkar haberler üzerine, "Tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik" diye konuştu.