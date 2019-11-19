Başkan Erdoğan, İstanbul’da katıldığı programda Türkiye’nin mülteci politikasıyla dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Konuşmasında ülkelerin kirli petrol pazarlıklarını da açık eden Erdoğan, “Bizim başımız dik, alnımız açık. Birileri petrol paylaşımı içindeler. Bizim önümüze de getirdiler ama ‘bizim önceliğimiz petrol değil insan’ dedik” ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı. Başkan Erdoğan, burada özetle şunları söyledi:



GEÇMİŞ HATALARI GİDERDİK



İnsanın sesine kulak vermeyen devletler çok büyük acı ve yıkımlarla karşılaşabiliyor. Bölgemizde bu vahim hataya düşen pek çok devlet var. Türkiye'nin farkı, devlet ile millet arasındaki güçlü bağa sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Bu sebeple dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık. İnsan merkezli olmayan her yapının yıkılmaya mahkum olduğunu unutmuyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılmasından sonra CİMER ve belediyelerde faaliyet yürüten birimlere kadar pek çok uygulama var. TBMM bünyesinde kamu denetçiliği kurumu da bu anlayışın bir ürünüdür. Son dönemde köklü reformlarla geçmişteki hataları giderdik. Kamu imkanlarını belirli güç odaklarının tekelinden çıkarıp millet emrine verdikçe içeride ve dışarıda çok güçlü adımlarla yola devam etmeye başladık. Önümüzdeki dönemde de bu adımları sürdüreceğiz. 2053 ve 2071 vizyonlarının en önemli parçası da işte bu sağlam altyapı olacak. Yaptıkları sorgulanmayan devlet yönetimi artık geride kalmıştır. İnsan haklarında ileri gözüken bazı ülkelerin nasıl süratle despotlaşabildiklerini görüyoruz. Türkiye şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. AB bize şu ana kadar STK'lar vasıtasıyla 3 milyar avro destek sağlamıştır. Dünyanın en güçlüleri 'biz bir numarayız' diyor ama hayır siz bir numara değilsiniz. Dünyada mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir. Bunu OECD rakamları da söylüyor, ben demiyorum.



BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AÇIK



Biz insanı seviyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyip terör örgütlerinin inlerine girip teker teker yerle bir ediyoruz. Türkiye bu çabaları ile uluslararası toplumun vicdan borcunu da ödüyor. Bizim bu konuda hamdolsun hep başımız dik alnımız açık olmuştur. Aynı şekilde birileri buralarda petrol paylaşımının içindeler. Bizim önümüze de bunu getirdiler, 'bizim derdimiz bu değil' dedik 'bizim önceliğimiz petrol değil insan, bu insanları kurtarmak' dedik. Petrol veya siyasi çıkar için terör örgütleri ile kol kola girmekten çekinmeyen devletler varken bizim onurlu duruşumuz sürüyor.



'MAZLUMLARI VARİL BOMBALARINA TESLİM EDEMEYİZ'



Ekonomisi ve yönetim sistemi Türkiye'den çok daha ileri olan ülkelerin mültecilere kapılarını kapattığını söyleyen Erdoğan, "Biz ise açık tuttuk. Bizim kesici tel örgülerden geçmeye kalkan o kadınları, erkekleri, çocukları gördükçe ciğerlerimiz parçalanıyor. Bizdeki ana muhalefet de 'Geri göndereceğiz' diyor. Biz asla bu insanları varil bombalarına teslim etmeyeceğiz" dedi.



SIRÇA KÖŞKLERİ BAŞLARINA YIKILDIĞINDA GÖRECEKLER



Türkiye'nin son dönemde kendi sınır güvenliğini sağlamak için attığı meşru adımlar nedeniyle yaptırım tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Gelecek nesiller bugünleri değerlendirirken, hak ettikleri yere yerleştirecektir. İyi yönetimi tüm insanlık için isteyelim. Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar sırça köşkleri başlarına indiklerinde neler yaşandığını anlayacaklardır" ifadelerini kullandı.