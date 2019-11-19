Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personeller olduğu iddia edilen kişiler Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay etti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" gibi çirkin ifadeler kullandı.