Son dakika: Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti ve MHP kurmayları da ikilinin yanında yer aldı.

BAHÇELİ İLK KEZ TBMM'YE GELMİŞTİ

Tedavisinin ardından genel merkezde çalışmalarına devam eden Devlet Bahçeli, bugün TBMM'ye geldi. Tedavi sonrası ilk kez TBMM'ye gelen Devlet Bahçeli'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

Bahçeli, 23 Eylül'den bu yana sağlık sorunları nedeniyle TBMM'de partisinin grup toplantılarını gerçekleştiremiyordu. MHP'nin bugün grup toplantısı yoktu ancak Meclis'e gelen Bahçeli, milletvekilleri ile yemekte buluştu.