‘Tek engelimiz algı operasyonları’

AK Parti’nin İzmir’de giderek yükselen bir grafiğe sahip olduğunu söyleyen Sürekli, yerel seçimde bu başarının sandığa yeterince yansımama nedeninin ise algı operasyonları olduğunu söyledi. İzmir’de muhalefetin AK Parti’nin Cumhuriyet’in nitelikleriyle, hayat tarzıyla problemi olduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Sürekli “Biz bu algı operasyonunun doğru olmadığını ortaya çıkaramadık. Yanlışımız orada” dedi

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de yükselen bir grafikleri olduğunu ve yüzde 40'a ulaştıklarını söyledi. Hedeflerinin yüzde 50 olduğunu söyleyen Sürekli, AK Parti'nin bugüne kadar İzmir'deki yerel seçimlerde Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çoğunu alma hedefine ulaşamama nedenlerini ise haklarındaki algı operasyonlarını bir türlü kıramamaları olarak gösterdi. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Sürekli, AK Parti'nin kongre sürecinden, İzmir'deki çalışmalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.



NİHAİ KARAR VERİLECEK



AK Parti İzmir'de kongre süreci başladı. Kongrelere yine tek adayla mı gidilecek?

- Genel Merkezimizin eğilimi kongrelerin tek adaylı yapılması yönünde. Aynen devam edecek. İlçelerde zaten bir kısım değişiklikler oldu. Genel Merkez şu an çalışma yapıyor, il koordinatörleri burada. Milletvekillerimiz ve şahsımla ön çalışma yapıldı. Onların raporları değerlendirilecek. Nihai kararı ise Genel Merkez verecek.



Siz yeniden aday olacak mısınız?

- Bizim için aday olma diye bir süreç yok. Atamam 6 ay önce yapıldı, benim aday olup olmamamla ilgili sorunun cevabı orada saklı. Biz istişare sürecinden geçerek geldik. Kongre bizim için il başkanlığı konusunda yeniden değerlendirme safhası değil.





DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ



AK Parti, 17 yılda Türkiye genelinde büyük seçim başarıları elde etti. Ancak İzmir'de bir türlü Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin önemli bölümünü kazanma hedefine ulaşamadı. Bunun sebebi nedir?

- Başarı konusu bakış açısına bağlı. İzmir'de devamlı yükselen bir grafiğimiz var. Ben kendi dönemimi saymıyorum. Bundan önceki görev yapan teşkilatların da katkısıyla geldiğimiz nokta İzmir'de yüzde 39-40 bandına ulaşmış durumda. 2011'de CHP ile eşit sayıda vekil çıkardık. 2014'te son Başbakanımız Binali Yıldırım'la seçime ortak olduk. Güzel bir performanstı bu. 31 Mart'ta Nihat Bey (Zeybekci) güzel bir performans sergiledi. İzmir'de biz yüzde 40'a ulaştık. Bir de karşı ittifakın gizli ortakları var. İzmir'de ben tabloyu o kadar kötü görmüyorum. Ancak tabi ki, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yeterli sayı bizde olmadığı için yerel hedeflere ulaşamamış gözüküyoruz. Esas gaye Büyükşehir ve metropol ilçeleri kazanmak. Hepimizin sorumluluğu var bunda. İzmir teşkilatında geçmişten günümüze bütün yöneticilerin var. Daha iyisini yapabilirdik. Büyükşehir'i kazanamadıysak demek ki daha iyisini yapamadık. Daha iyisini yapacağız. Bu da daha çok çalışmaktan geçiyor.



BOŞA ÇIKARAMADIK



Devamlı olarak "İzmirlinin gönlüne girme" söylemi gündeme getiriliyor? İzmirli ile yeterince temas edilemiyor mu? Neden hedefe ulaşılamıyor?

- Karşımızdaki siyasi yapı algı operasyonu yapıyor. Biz maalesef bu operasyonları boşa çıkaramadık. Bizim en önemli hatamız o. Bizim Cumhuriyet'in nitelikleriyle, hayat tarzıyla problemimiz olduğu algısı oluşturulmaya çalışıyor. Bunun böyle olmadığı hem AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında hem İzmir'de hem de Türkiye genelindeki belediyelerimizde yaptıklarımızla net bir şekilde ortada. Biz bu algıların doğru olmadığını ortaya çıkaramadık. Yanlışımız orada.



HEDEF YÜZDE 50



Peki bu algı operasyonunu nasıl kıracaksınız?

- Samimi olarak birebir iletişimi ihmal etmemek lazım, daha fazla iletişim kurmak lazım. Yüzde 40'a geldik. Hedefimiz yüzde 50. Halk sizin samimi olduğunuzu anlarsa ve siz devamlı onlarla birlikte olur aynı dili konuşursanız problem kalmaz. 2024'e kadar çözmeye çalışacağız. Tabii bir de İzmir, konjonktürden en çok etkilenen kent. Bizim her zaman hedefimiz Büyükşehir. Metropollerde de yarıdan fazlasını almak. Zaten bu süreçte karşı tarafın gizli ittifakı olmasaydı beklentimiz 15-16 belediyeydi. Anket sonuçları bunu gösteriyordu.



BAŞKAN SOYER ÇOK YANLIŞ YAPIYOR



Önümüzde yerel seçime 4.5 yıl var. Sizin muhalefet anlayışınız nasıl sürecek?

- Bizim basında çok yer almak gibi bir tavrımız yok. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer o kadar çok yanlış yapıyor ki ister istemez bunu dile getirmemiz gerekiyor. 6 ayda biz Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan muhalefetin üzerinde muhalefet yaptık. Tabii Aziz Bey'in icraatlarını da çok onaylamıyorduk ama Soyer'in tarzı çok farklı, Kıbrıs açıklamalarında gördüğünüz gibi. Barış Pınarı operasyonu için 'savaş' ifadesini kullanması çok yanlış. İzmir'in hassasiyetleriyle uyuşmayan açıklamaları var. Biz de tepki ortaya koymak zorunda kalıyoruz. Onun için daha çok proaktif gözüküyoruz.



"SOYER'İN BİR ŞEY YAPMAYA NİYETİ YOK"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zaman zaman bazı projelerde Ankara'dan onay beklediklerini söylüyor. En son Çiğli tramvay projesi için söyledi. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının üzerinden 2 ay geçti. İşinizi takip edeceksiniz. Soyer ve belediye yetkilileri, yazdıklarını söylüyorlar ama onlara verilen cevapları kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Projeler için Ankara'ya eksik dosya gönderiyorlar, ilgili kurumlar da verdikleri cevaplarla eksikleri anlatıyor. Mesela Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda böyle oldu. İzmir'in kesinlikle mağduriyeti yok. Zaten Soyer'in bir şey yapmaya niyeti yok. Sadece politika yapacak. İzmir'in hassasiyetleriyle uyuşmayan fikirlerini toplumla paylaşmaya devam edecek.



'DESTEK İSTESİN DEVREYE GİRELİM'



Soyer'in sizden Ankara'daki projelerle ilgili bir talebi oldu mu?

- Bizim Meclis Grup Başkan Vekilimiz, vekillerimiz ve Genel Başkan Yardımcımız, bütün açıklamalarında belediyenin projelerine destek olacaklarını söylüyorlar. Ben İl Başkanı olarak söylüyorum. Bize, "Şu evrakı şu zaman gönderdim, cevabı gelmedi" diyebiliyor mu? Büyükşehir Başkanvekilimizle bazı evraklarla ilgili telefon görüşmemiz oldu hemen çözdük. Soyer de, nerede ne eksik varsa söylesin. 6-7 ay oldu bugüne kadar il başkanlığına gelip projelerle ilgili iktidar partisinin bir desteğini istemedi. Söylesin her zaman devreye girmeye hazırım.

ERHAN GÜLENÇ