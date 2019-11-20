Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişinde, Başkan Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.