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Başkan Erdoğan, Senegal Sall ile görüştü

Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

20.11.2019, 22:53

Başkan , Senegal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Sall, gelişinde, Başkan Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.

Resmî törenin ardından baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall, daha sonra akşam yemeğinde bir araya geldi.

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