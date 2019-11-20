Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor." dedi.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu yolun mensubudur. Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Bizim milletimiz kendisine yapılan hiçbir hizmeti unutmaz. AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. AK Parti'de ilçe, il başkanı, milletvekili olmak demek milletin emrinde olmak demektir.

2018-2019 seçimlerinin sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor.



'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETTİR'

Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz. Sınırları tehdit ediyorlar, tehdidin kaynağına iniyoruz. Dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir tereddütümüz yoktur. Elde ettiğimiz sonuçları bir başarı hikayesidir. Mücadelede en büyük gücümüz milletimizdir.



KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Türkiye'nin milli meselelerinde hasmane ve yıkıcı bir tutum içindedir. Cumhur İttifakı içindeki MHP ve diğer kardeşlerimiz bize destek verdiler. CHP ve marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyor. CHP Genel Başkanı'na, Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddialarına cevap verdik. 'İspatla' diyoruz, yanıt vermiyor. Milletimizin tarihine ecdadımızın aziz hatırasına haksızlık edilmesine asla rıza göstermeyiz. CHP Genel Başkanı 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' diyor. Açıkça söylemek gerekirse yaptığı ihanetin dik alasıdır. Küresel yatırımlardaki azalmaya rağmen ülkemiz hala cazibesini koruyor.

BU EDEPSİZLERE GEREKEN CEVAP VERİLMELİ

Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar.

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz.