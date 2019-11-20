CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine tepki yağıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik skandal sözler sarf etti. “Bu kadına haddini bildirin" diyen Özkoç’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi. AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: BURASI YOL GEÇEN HANI DEĞİL

Başkan Erdoğan da konuyla ilgili sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir."

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

CHP'li Özkoç'un utanç vesikası olarak tarihe geçecek olan skandal sözlerine sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

- Engin Özkoç, kendilerine ve İYİ Partililere bizim sayemizde Meclis'te bu koltuklarda oturuyorsunuz diyen HDP'li kadına da "haddini bil ulan" diyebilmiş mi?

- Bunu AK Partili bir vekil yapsa (yapmaz da yaptı diyelim) dünyayı ayağa kaldırırlar, kadın dernekleri açıklama üstüne açıklama yapardı. AK Partili diye mi susuyorlar?

- Hiiiiç mi değişmez kafalar? Yazık! CHP' nin kadın politikaları bu olsa gerek... Kadına şiddet ile ilgili sakın bir daha ağzınızı açmayın!

- Bugünkü CHP'nin bile 'utanç günleri' olarak gördüğü, hatırlamak istemediği o sözleri yeniden yeniden Gazi Meclis'e taşımaya çalışan Engin Özkoç'a gereken yapılacak mı?

- CHP'li Engin Özkoç AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e fütursuzca saldırıyor. "Bu kadına haddini bildirin" diyecek kadar alçaklaşıyor!

- Engin Özkoç değişmeyen çirkin zihniyetin günümüzdeki yansımasıdır

- Bu Milleti kutuplaştıranlar belli. Dün Ecevit bugün Engin Özkoç: Bu kadına haddini bildirin. İşte başörtülülere, başörtüsüne saldıranlar bu zihniyetten güç alıyor. Yazıklar olsun.

- 1000 yıl geçse CHP yine değişmez. Dün Bülent Ecevit bugün Engin Özkoç. Ve tabi ki oy oranları da 1950 chp oy oranı %25 ,yıl neredeyse 2020 %25 olay bu