CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "lüks makam aracı" dediği hizmet araçları şov için Yenikapı'ya toplanmıştı. Bu araçların gereksiz olduğu algısı yaratılarak önceki yönetime "İBB'de israf var" söylemiyle algı operasyonu çekilmeye çalışılmıştı. İsraf algısı yapan İBB yönetimi bu kez belediyeye 1826 adet araç almak için ihale açtı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi lüks makam aracı dediği hizmet araçlarını Yenikapı'da toplayarak algı operasyonu yaptı. Ancak israf algısı yapan İBB yönetiminin bu kez belediyeye 1826 adet araç almak için ihale açtığı ortaya çıktı.
ÖNCEKİ YÖNETİME KARŞI ALGI OPERASYONU
İBB 2020 YILI İÇİN ARAÇ KİRALAMA İHALESİ AÇTI
Yenikapı'da "israf" şov yapan CHP'li İstanbul Böyükşehir Belediyesi yönetimi, 2020 yılı için araç kiralama ihalesi açtı. 16 Aralık'ta yapılacak olan ihale ile 1826 adet araç ile 565 sürücü personel alınacağı duyuruldu. Açık teklif usulü olarak gerçekleştirileceği belirtilen ihalenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırköy'deki hizmet binasında saat 09.30'da yapılacağı ifade edildi..
Ekrem İmamoğlu'nun "Yenikapı şovu" bitti! İhale tekrardan açıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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