FETÖ’cü hainlere Kıran operasyonu

İzmir polisi 44 ilde silahlı terör örgütü FETÖ'ye kıran operasyonu gerçekleştirdi. 1000'e yakın polisin katılımıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir polisi 44 ilde silahlı terör örgütü FETÖ'ye kıran operasyonu gerçekleştirdi. 1000'e yakın polisin katılımıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜST RÜTBELİLER DE VAR



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında yapılan Kıran operasyonunda halen görevde olan 3'ü albay, 5'i binbaşı, 5'i yüzbaşı, 12'si üsteğmen, 54'ü astsubay ve 3'ü uzman çavuş olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen 82'si muvazzaf 133 askerden 30'unun Kara Kuvvetleri, 55'inin Hava Kuvvetleri, 4'ünün Deniz Kuvvetleri, 28'inin Jandarma, 2'sinin de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup olduğu ifade öğrenildi.



ÖRGÜTÜN FİNANS AYAĞINA BÜYÜK DARBE



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu söz konusu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen şüphelilerden 56'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen operasyonda da 10'u aktif görevde 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL